Campobasso, ok procedura per lavori al Parco della musica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 GIU - Il Comune di Campobasso ha avviato le procedure per l'affidamento dei lavori di completamento (lotto 3 impiantistica) del Parco della musica 'Maestro Giuseppe Manente', fondatore della banda musicale della Guardia di Finanza. L'area verde, di via Carducci è stata bonificata dall'amministrazione comunale e intitolata nel 2019 al musicista e compositore originario di Morcone (Benevento), molisano di adozione. Il progetto, per un costo totale di 400 mila euro, è interamente finanziato dal Pnrr. Gli operatori economici da interpellare verranno scelti tra quelli presenti nell'elenco del portale appalti del Comune di Campobasso in base a un'indagine di mercato. (ANSA).