Pnrr, incontro formativo alla Prefettura di Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 29 GIU - 'Pnrr: tra innovazione e legalità': è il tema del convegno che si è tenuto ieri a Isernia, organizzato dalla Prefettura d'intesa con la locale Ragioneria territoriale dello Stato. L'evento formativo, nell'ambito delle attività del Presidio territoriale unitario della provincia di Isernia, a supporto dei Comuni e degli Enti territoriali che hanno ottenuto finanziamenti a valere sulle risorse del Pnrr per progetti a titolarità del Ministero dell'Interno. Dopo i saluti istituzionali del Prefetto, Franca Tancredi, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, Gerardina Maiorano e del Sindaco, Piero Castrataro, l'attenzione è stata posta sugli aspetti legati ai fondi del Pnrr riguardanti l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la governance e l'auditing. In collegamento da remoto, Luca Mattia, della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il Pnrr. Sentita e partecipata la seconda parte dell'incontro, durante la quale Sindaci, Segretari comunali e responsabili degli uffici tecnici hanno dialogato con i relatori, rappresentando problematiche di carattere operativo e formulando quesiti sulle modalità di rendicontazione dei progetti, sulla gestione documentale e sulla implementazione del sistema ReGiS.

Il Prefetto ha assicurato "l'assoluta disponibilità del Presidio territoriale ad interagire con tutti i soggetti attuatori, anche attraverso ulteriori momenti formativi ed informativi, che possano consentire la piena e concreta realizzazione degli interventi sul territorio della provincia di Isernia, nella più ampia cornice di tutela della legalità e dell'economia locale".

