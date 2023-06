Omicidio di Natale: chiuso dibattimento,sentenza a settembre

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 GIU - Con la deposizione degli ultimi testimoni, nell'udienza di questa mattina, si è conclusa la fase dibattimentale al processo per l'omicidio di Cristiano Micatrotta, avvenuto la notte di Natale di due anni fa a Campobasso al culmine di un litigio per questioni di droga. Sono state già fissate le due udienze conclusive del processo che si terranno l'8 e il 14 settembre quando ci saranno la requisitoria del pubblico ministero e le arringhe degli avvocati difensori dell'imputato, Gianni De Vivo, e delle parti civili. Subito dopo la Corte si riunirà in Camera di consiglio per emettere la sentenza. (ANSA).