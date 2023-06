Operazione restyling per campo pallavolo Villa de Capoa

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 GIU - Nella settimana che vede Campobasso ospitare oltre 500 giovani pallavolisti provenienti da tutta Italia per partecipare alla 38 esima edizione dell'Aequilibrium Cup - Trofeo delle Regioni, si è tenuta questa mattina la cerimonia di consegna alla cittadinanza del campo da pallavolo appena ristrutturato all'interno della palestra comunale di Villa de Capoa. Presente al taglio del nastro anche Francesca Piccinini, volto noto della pallavolo mondiale e Ambassador del brand AeQuilibrium.

Lo spazio, gestito dalla società Nuova Pallavolo, è stato riqualificato grazie al contributo di AeQuilibrium, il brand di AIA dedicato a chi segue un'alimentazione sana ed equilibrata e crede nello sport come stile di vita, in collaborazione con le autorità locali, la Federazione italiana pallavolo e il Comitato regionale Molise.

"Il progetto di riqualificazione che è stato portato a termine - ha detto Piccinini - è nato per fornire ai giovani spazi di aggregazione, anche sportiva, che siano adeguati alle loro esigenze. So quanto sia importante per i ragazzi che praticano un'attività sportiva poter contare su un ambiente in cui possano interagire, collaborare e formare legami con i loro coetanei, imparando a lavorare insieme, a rispettare le regole e a condividere obiettivi comuni. La pallavolo in questo è maestra: con 6 giocatori in campo, occorre alimentare fiducia, collaborazione e spirito di squadra".

"Come parte del nostro impegno nei confronti della pallavolo italiana - le parole di Fulvio Faletra, responsabile marketing salumeria avicola AIA - abbiamo scelto, in collaborazione con la Fipav e le autorità locali, di riqualificare impianti sportivi proprio qui, a Campobasso, che questa settimana è il fulcro della pallavolo giovanile italiana".

Gli interventi di riqualificazione portati a termine su una superficie complessiva di 760 metri quadri, hanno riguardato la posa di una nuova pavimentazione e la tracciatura del campo da gioco con la sostituzione di pali, copri-pali, rete e antenne.

(ANSA).