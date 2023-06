Campobasso, al via eco-punto raccolta rifiuti Raee

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 GIU - Al via da oggi a Campobasso il progetto 'Piccoli Raee, gesti preziosi', il nuovo punto di raccolta dedicato ai piccoli rifiuti elettronici (Raee) allestito dalla 'Sea Servizi e Ambiente' in via Insorti d'Ungheria in collaborazione con il consorzio Erion. Lo rende noto l'assessore comunale all'Ambiente Simone Cretella. Presso il nuovo eco-punto sarà possibile conferire, assistiti da personale qualificato, piccoli elettrodomestici come tablet, Pc, smartphone, lampadine, pile, Tv.

"L'obiettivo - ha spiegato Cretella - è sensibilizzare l'utenza sulla corretta raccolta differenziata dei Raee e, al contempo, offrire ai cittadini un servizio semplice e pratico per disfarsi di questa tipologia di rifiuto". (ANSA).