Magazine Industria Felix premia 12 aziende del Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 GIU - Sono 12 le imprese del Molise più competitive per gestione, affidabili e anche sostenibili secondo il magazine Industria Felix, supplemento de Il sole 24 ore. Le aziende del territorio unitamente a realtà di altre regioni d'Italia saranno premiate il 29 giugno ad Acaya, in provincia di Lecce, in occasione del 52/o evento organizzato dal trimestrale.

L'evento è curato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix con il sostegno di Confindustria, il patrocinio di Confindustria Puglia, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, Università di Foggia.

Delle 12 realtà imprenditoriali molisane, 7 sono in provincia di Isernia e 5 in quella di Campobasso.

Per la provincia pentra riceveranno il premio: Advanced Accelerator Applications (Italy) Srl, Biogroup Spa, Società Benefit, Di Iorio Spa, Gestione Orizzonti Srl, Grafica Isernina Srl., Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed Spa, Valentino Srl.

Per la provincia di Campobasso ci sono: Its srl, Neulift Service Molise Srl., Ortofrutta Sol Sud Società Cooperativa Agricola Organizzazione di Produttori, Sallustio Srl., Società Cooperativa Cantina Sociale San Zenone Srl di Montenero di Bisaccia (Campobasso). (ANSA).