Regionali Molise, si delinea vittoria del centrodestra

Le elezioni regionali in Molise, secondo i dati ancora parziali, stanno delineando la vittoria del candidato del centrodestra, Francesco Roberti, sempre avanti al suo diretto competitor, Roberto Gravina (coalizione progressista), sin dalle prime ore dall'avvio degli scrutini. Quando sono state scrutinate il 10% delle sezioni, 39 su 393, Roberti è al 60,12%, Gravina 38,08%, Izzo 1,8%. In Molise è sfida tra candidati sindaci con Roberti primo cittadino di Termoli (Campobasso) e presidente della Provincia di Campobasso, e Gravina suo omologo del capoluogo di regione. Terzo candidato è Emilio Izzo con la lista civica 'Io non voto i soliti noti'. Bocche cucite in queste ore tra i candidati alla carica di governatore che continuano a seguire l'andamento del voto nelle rispettive sedi.

"Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al Presidente Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del Governo. Augurando buon lavoro a Francesco ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. ForzaItalia, Forza di Buongoverno". Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani.