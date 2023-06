Regionali: in Molise alle urne più donne che uomini

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 GIU - La Regione Molise ha pubblicato in queste ore i dati aggiornati sugli aventi diritto al voto alle elezioni Regionali di domani e lunedì; leggermente modificati i numeri disponibili fino a ieri. Gli aventi diritto al voto sono 327.805 (233.611 in provincia di Campobasso e 94.194 in quella di Isernia). Gli elettori sono più donne (166.092) che uomini (161.713). I residenti all'estero sono 85.311. Gli aventi diritto al voto residenti in regione sono quindi 242.494. (ANSA).