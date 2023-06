A Termoli costruito yacht di 37 metri per armatore straniero

(ANSA) - TERMOLI, 24 GIU - Uno yacht di 37 metri super lusso destinato a navigare nel Mediterraneo quello in fase di realizzazione nel cantiere navale 'Italian Vessels' (ex Cantieri navali) di Termoli: commissionato da un armatore europeo, è in fase di ultimazione nel molo di sud-est del porto, nell'area cantieristica gestita dal 2015 dalla società con sede legale a Roma.

"Lo yacht sarà consegnato nel corso di questa estate - dichiara Mario Parigi, tra i titolari di Italian Vessels -.

Abbiamo ricevuto la commessa nell'estate 2021 ed ora siamo quasi pronti per la consegna. Dietro la costruzione di una imbarcazione di questo livello e dimensioni c'è un mondo tra maestranze e lavoratori diretti e l'indotto".

Lo scafo della barca è in acciaio con sovrastrutture in alluminio e materiali completamente riciclabili. Ha finiture di pregio di altissimo livello a partire dal parquet, agli arredi interni ed esterni.

Una squadra di professionisti italiani è impegnata nella costruzione del natante. Tra i progettisti c'è l'ingegnere di Molfetta, Francesco Samarelli, il design degli interni è di Francesca Cianficconi di Roma, mentre l'artigiano che ha realizzato a mano gli arredi esterni, la cucina e piscina, è molisano: si tratta del termolese Michele Zicola. Gli interni sono curati da Medea di Milano.

L'area cantieristica del molo di sed-est di Termoli è stata completamente rinnovata dall'arrivo in città della Italian Vessels che ha realizzato sulla banchina anche un depuratore per il lavaggio barche mai esistito in passato. "Dal nostro arrivo a Termoli nel 2015 - spiega Parigi - stiamo dando lavoro a numerose realtà oltre a molte maestranze. Rispetto ai cantieri più blasonati, a Termoli realizziamo imbarcazioni di diverse tipologie su misura".

Per l'artigiano termolese che sta ultimando interamente a mano gli arredi in legno per l'imbarcazione, si tratta di un momento importante. "Non era mai accaduto in almeno 40 anni di attività - dichiara Michele Zicola -. Considero fondamentale per un'impresa cantieristica permettere anche alle professionalità del territorio di poter crescere e maturare esperienze così importanti". (ANSA).