Transumanza: si lavora a riconoscimento 'Giornata nazionale'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 GIU - Università del Molise, Accademia dei Georgofili e Associazione italiana allevatori hanno firmato a Roma, al Palazzo del Quirinale, il protocollo d'intesa finalizzato all'istituzione della 'Giornata nazionale della transumanza'. È il risultato di anni di studi e ricerche culminati, a ottobre 2022, con il convegno 'Ripensare la transumanza', tenutosi presso la Tenuta presidenziale di Castelporziano. Ha come obiettivo quello di diffondere e far conoscere la tradizione della transumanza, con le sue usanze e i suoi valori culturali.

"Con questo accordo - ha detto il Rettore dell'Unimol, Luca Brunese - si conferma l'impegno e la posizione di rilievo del nostro Ateneo nel panorama nazionale e internazionale su un tema importante che è oggetto di ricerca e di attività di sviluppo interdisciplinare da parte di numerosi colleghi. È un tema che ha avuto una straordinaria rilevanza nel passato del nostro Paese - ha concluso - ma che rappresenterà anche nel futuro una risorsa per il Molise e, più in generale, per le Aree interne italiane". (ANSA).