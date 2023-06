Regionali: Salvini oggi per tutto il giorno in Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 GIU - Matteo Salvini oggi di nuovo in Molise per l'ultimo giorno di campagna elettorale prima delle elezioni Regionali di domenica e lunedì prossimi. Il leader della Lega sarà in regione per l'intera giornata toccando otto comuni. Il programma prevede l'arrivo a Venafro alle 10.30 (pasticceria Passicrate), alle 11.45 sarà a Macchia d'Isernia, alle 12.45 a Rionero Sannitico. Nel pomeriggio, alle 14,30, tappa a Isernia (Bar del Corso) e poi a Trivento (ore 16.30) e a Campobasso (ore 18.15 al bar Brisotti). Infine Salvini sarà alle 19.45 a Guardialfiera e dalle 20.45 a Termoli (nella città Adriatica si fermerà prima al locale Spirito Divino e poi, alle 21,30, parteciperà al comizio di chiusura del candidato presidente del centrodestra Matteo Salvini). (ANSA).