Regionali: candidati chiudono campagna in loro città

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 GIU - Ultimo giorno di campagna elettorale oggi in Molise prima delle elezioni Regionali di domenica e lunedì prossimi. I candidati alla carica di presidente hanno scelto di tenere i loro comizi di chiusura nelle loro rispettive città. Roberto Gravina, candidato del centrosinistra e sindaco di Campobasso, terrà il suo evento di chiusura alle 19.30 in piazzetta Palombo, la stessa che ieri ha ospitato l'aperitivo con Conte, Schlein e Fratoianni. Francesco Roberti, candidato del centrodestra e sindaco di Termoli, chiuderà invece nella città adriatica alle 21.30 con un comizio in piazza Duomo insieme a Matteo Salvini. Il candidato presidente della lista indipendente 'Io non voto i soliti noti' Emilio Izzo terrà il suo evento di chiusura alla villa comunale di Isernia alle 18.30. (ANSA).