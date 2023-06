Marineria Molise in protesta contro Ue su pesca a strascico

(ANSA) - TERMOLI, 23 GIU - Protesta la marineria molisana che aderisce alla mobilitazione nazionale: questa mattina in porto armatori, pescatori e rappresentanti di categoria si sono ritrovati davanti l'imbarco per le Isole Tremiti per manifestazione contro il piano d'azione dell'Ue nel settore pesca.

"L'Europa vuole smantellare la pesca a strascico e dice che ha motivi scientifici per eliminarla - dichiara Paola Marinucci presidente dell'Associazione Armatori del Molise -. Questo non è vero. A nostro avviso, invece, ripopolare, dà più possibilità al pesce di ricreare".

Con gli armatori, anche Federcoopesca con Domenico Guidotti e Agci Agrital con Agostino De Fenza. "Tutti hanno ribadito la propria contrarietà rispetto alle proposte contenute nel piano d'azione lanciato dalla commissione europea lo scorso 21 febbraio nel quale si annunciano misure rigide contro la pesca nelle aree natura 2000 - dichiarano i manifestanti -. Abbiamo ribadito anche il nostro no a qualunque forma di tassazione sul carburante che metterebbe sul lastrico le nostre imprese, faticosamente uscite dall'emergenza covid e dalla crisi energetica".

La Commissione europea ha sottolineato la natura non vincolante delle linee contenute nel piano d'azione che vuole indicare una traiettoria la cui attuazione è nella responsabilità principale degli stati. "L'unico futuro che vediamo con questa politica è la chiusura di moltissime imprese non solo nella regione Molise ed il pensionamento anticipato dei nostri pescatori" dichiarano Domenico Guidotti di Federcoopesca e Agostino De Fenza di Agci Agrital. (ANSA).