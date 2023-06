Conte, candidatura Gravina in Molise orgoglio M5S

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 GIU - "Siamo orgogliosi di aver unito attorno al nostro candidato Gravina questa coalizione in Molise, per voltare pagina rispetto ai governi di destra che hanno messo in ginocchio questa Regione".

Così Conte ad Ansa a Campobasso prima di incontrare Schlein e Fratoianni con il candidato alla Regione Gravina, sindaco m5s di Campobasso (ANSA).