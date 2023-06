Bonaccini,si vergognano ricandidare agnello sacrificale Toma

(ANSA) - ISERNIA, 21 GIU - "In Molise c'è un fatto per me incredibile: io ho fatto per quasi 6 anni il presidente della Conferenza delle Regioni, ho lavorato anche con Toma (governatore uscente del centrodestra), e ho lavorato bene, ma il giudizio su questa amministrazione lo hanno dato coloro che hanno governato insieme a Toma. Usare come agnello sacrificale il presidente Toma e persino vergognarsi di ricandidalo, per poi candidarsi tutti gli altri, è la dimostrazione che hanno dato di se stessi un giudizio molto negativo e pesante, altrimenti ricandidi il comandante in capo e se non c'è il comandante in capo tutti quelli che hanno lavorato, che gli hanno dato una mano, abbiamo un giudizio differente. Già questo dà l'idea che hanno fallito e credo che serva un cambio di passo strutturale".

Lo ha detto, a Isernia, Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna e presidente del Pd, a margine di un incontro elettorale a sostegno di Roberto Gravina, candidato del centrosinistra alle regionali del Molise.

"A me pare che non ci sia proprio partita tra la qualità e il profilo amministrativo tra il candidato del centrosinistra e quello del centro destra in Molise", ha poi concluso. (ANSA).