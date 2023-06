Bonaccini, a Schillaci abbiamo detto che così sanità non va

(ANSA) - ISERNIA, 21 GIU - "Vengo adesso da una riunione col ministro Schillaci, e con tutti i miei colleghi presidenti, dove abbiamo indicato che avanti così la sanità pubblica non può andare". Lo ha detto, a Isernia, Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna e presidente del Pd, a margine di un incontro elettorale per le regionali del Molise.

"Se ci sono ó delle regioni con i conti in rosso - ha aggiunto - è un problema nazionale, ma soprattutto è che hanno un'idea molto precisa: stanno tagliando la sanità pubblica. Siamo tornati per la prima volta, dopo anni, al di sotto del 7% nel rapporto tra Pil e spesa pubblica del Paese. Ma il peggio deve ancora venire, l'ho detto al ministro: se non correggete si va al 6,2, tra i peggiori in Europa". (ANSA).