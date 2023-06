A Termoli conferenza su metodiche identificazione umana

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 GIU - L'Università del Molise ospiterà da domani 22 giugno a sabato 24 i lavori del 'The International Human Identification Conference', congresso internazionale di importante valore scientifico che vedrà riuniti, nelle aule del polo universitario di via Duca degli Abruzzi a Termoli (Campobasso), studiosi, accademici, ricercatori, professionisti ed esperti provenienti da diverse nazioni per discutere e condividere le più recenti innovazioni e scoperte nel campo dell'identificazione umana forense.

Sarà anche l'occasione per discutere e condividere le più recenti innovazioni e scoperte nel settore. Durante gli incontri si ripercorreranno le metodiche riguardanti il campo dell'identificazione umana: dall'odontoiatria, all'antropologia, all'entomologia forense. (ANSA).