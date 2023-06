Camion provoca danni in galleria su Ss85, chiusa e poi riaperta

(ANSA) - ISERNIA, 20 GIU - Un camion con una gru, in transito sulla Statale 85, ha danneggiato la galleria Isernia Nord provocandone la temporanea chiusura. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la galleria, ora riaperta al traffico. Secondo una prima ricostruzione la gru ha divelto, al suo passaggio, le lamiere che ricoprono i fili elettrici delle plafoniere. Il camionista ha proseguito, ma dietro di lui c'era un'auto dell'Anas che ha segnalato l'accaduto alla Polstrada e ai carabinieri i quali hanno fermato a Macchia d'Isernia l'uomo che ora rischia una denuncia per danneggiamento e le contestazioni per la violazione al Codice della Strada. (ANSA).