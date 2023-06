Tajani, ho un sentore positivo per il centrodestra in Molise

(ANSA) - VENAFRO, 17 GIU - "Ho un sentore positivo, sono convito che Roberti sarà il nuovo presidente della Regione Molise, sono anche molto ottimista per il voto al simbolo di Forza Italia. Gli ultimi sondaggi, oggi, a livello nazionale ci danno al 12%, siamo la seconda forza del centrodestra, quindi il messaggio che arriva è assolutamente positivo". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, a Venafro (Isernia) dove ha aperto il suo tour elettorale per le Regionali.

"Naturalmente qui teniamo conto che ci sono anche liste civiche che fanno riferimento all'area di Forza Italia, quindi il voto politico sarà più ampio. Sono convinto che Forza Italia avrà un voto di lista veramente lusinghiero e che governeremo bene, faremo tutto ciò che serve per rendere competitiva questa regione puntando sull'utilizzo del Pnrr e cercando di affrontare l'annoso problema della sanità. C'è la solita questione delle infrastrutture, ma il Molise deve essere visto come una regione che non può essere esclusa dalla strategia nazionale, tutto ciò che riguarda il Molise deve essere parte di un disegno più ampio, di un disegno nazionale, quindi per le infrastrutture dovremmo lavorare di più. Non è sempre facile, non si fanno le cose con la bacchetta magica. Noi siamo fortemente impegnati a sostenere il centrodestra molisano da Roma, dal governo e Forza Italia farà la sua parte. Adesso bisogna convincere gli indecisi". (ANSA).