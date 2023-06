Sanità: Tajani, al lavoro per incremento medici e infermieri

(ANSA) - VENAFRO, 17 GIU - "Sappiamo bene che il problema della sanità non è solo un problema del Molise. Dobbiamo fare tutto ciò che è possibile affinché i cittadini del Molise possano accedere ai servizi in maniera migliore e siamo anche al lavoro per incrementare il numero di medici e infermieri a livello nazionale". Così il coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, a Venafro (Isernia) dove ha aperto il suo tour elettorale per le Regionali in Molise.

"Come sapete il ministro Bernini di Forza Italia - ha ricordato Tajani - ha deciso di aumentare il numero degli studenti di Medicina per permettere a tutte le Regioni di colmare le carenze di personale. In Calabria sono stati costretti ad assumere medici cubani". (ANSA).