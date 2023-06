Corte Costituzionale, nuovo stop a leggi del Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 GIU - La Corte Costituzionale, con un'unica pronuncia, ha dichiarato incostituzionali due leggi della Regione Molise (18 e 19 del 2022), che riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio relativi al pagamento di fatture in favore di aziende del trasporto extra-urbano per un importo complessivo di circa un milione di euro. I giudici della Consulta hanno osservato che le disposizioni regionali impugnate hanno imputato i debiti scaturenti dalle fatture per il trasporto pubblico all'esercizio di bilancio 2021 anziché a quelle del 2022, nonostante il relativo riconoscimento sia avvenuto solo ad agosto 2022. Inoltre, le disposizioni sono costituzionalmente illegittime per violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa. (ANSA).