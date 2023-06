Comune Termoli, inaugurato nuovo impianto sportivo

(ANSA) - TERMOLI, 17 GIU - Un nuovo campo da basket nel quartiere San Pietro inaugurato ieri, un secondo previsto in via dei Pruni, in contrada Casa la Croce e un terzo di basket 3x3 in programma a Difesa Grande. Queste le ultime iniziative del Comune di Termoli sul fronte degli impianti sportivi.

Programmato anche un nuovo campo in zona Porticone. L'obiettivo è favorire l'attività sportiva dei giovani all'aria aperta e nei quartieri di residenza così da far diventare tali aree zone di aggregazione e socializzazione.

Intanto, è prevista per il 22 giugno prossimo l'apertura della piscina del parco comunale, tornata a nuova vita dopo un trentennio di abbandono. Sarà intitolata alla memoria del nuotatore termolese Antonio Casolino, lo sportivo che nel corso della sua lunga carriera sportiva, ha vinto competizioni italiane e internazionali. (ANSA).