Berlusconi: Rosato, Forza Italia ora ha sfida importante

(ANSA) - TERMOLI, 17 GIU - "Dopo Berlusconi, il partito ha una sfida importante che riguarda tutta Forza Italia. Noi proveremo a convincere gli elettori moderati a fare una scelta moderata che è una scelta che sta nella capacità di non pensare allo scontro tra destra e sinistra, ma pensare a concentrarsi sui problemi degli italiani". Così, oggi, a Termoli (Campobasso) Ettore Rosato, parlamentare di Italia Viva, arrivato a sostegno di Francesco Roberti, candidato alla presidenza della Regione Molise per il centrodestra.

Rosato, con Italia Viva, alle Regionali del Molise è in coalizione con l'Udc. Sul Molise Rosato sottolinea l'importanza dei Fondi Pnrr: "Sono un'opportunità se si fa un lavoro serio.

Le risorse del programma nazionale possono fare la differenza.

Qui l'emergenza è quella di costruire le infrastrutture che servono per migliorare i collegamenti, ma d'altra parte c'è bisogno di un intervento dello Stato per risolvere definitivamente la questione di un debito che per troppi anni si è accumulato e che ha origini antiche. Dobbiamo risolvere questa priorità". (ANSA).