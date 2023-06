Nas sequestrano canile abusivo, all'interno 47 animali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 GIU - In un Comune della provincia di Campobasso i carabinieri del Nas hanno sequestrato un canile abusivo durante un controllo disposto dall'autorità giudiziaria.

E' emerso che la struttura era priva di autorizzazioni, e che al suo interno erano state costruite delle mura in un'area soggetta a vincolo panoramico e in assenza della concessione edilizia. Il canile è stato sequestrato insieme ai 47 cani presenti all'interno, alcuni senza microchip identificativo. Il Nas ha segnalato, oltre che alla Procura, anche alle autorità sanitarie e amministrative le irregolarità riscontrate. (ANSA).