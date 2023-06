Regionali Molise, sedi elettorali quasi in 'condominio'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 GIU - Distanti rispetto alle posizioni politiche, ma molto vicini per quanto riguarda le rispettive sedi elettorali di Campobasso. Francesco Roberti, candidato alla carica di presidente della Regione per il centrodestra alle elezioni del 25 e 26 giugno, e Roberto Gravina, suo competitor per la coalizione progressista, molto probabilmente si ritroveranno nelle fasi dello spoglio delle schede elettorali uno vicino all'altro e con loro anche i rispettivi supporter. La scelta delle sedi è ricaduta sul centralissimo Corso Vittorio Emanuele, forse per una decisione strategica, forse per una maggiore visibilità o forse solo per un caso. Una cosa comunque li accomuna: Roberti è il sindaco di Termoli, Gravina il primo cittadino di Campobasso. Una sfida tra sindaci, dunque, a cui parteciperà anche Emilio Izzo, candidato alla carica di presidente della Regione con il Movimento 'Io non voto… i soliti noti'. (ANSA).