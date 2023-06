(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 GIU - A dieci giorni dalle elezioni Regionali i vescovi del Molise incontrano i tre candidati alla carica di presidente della Regione. Giancarlo Bregantini, Diocesi di Campobasso-Bojano, Gianfranco De Luca, Diocesi di Termoli-Larino, Camillo Cibotti, Diocesi di Isernia-Venafro, e Claudio Palumbo, Diocesi di Trivento, per questo motivo hanno elaborato una serie di priorità che desiderano condividere con il mondo della politica.

L'incontro, aperto a tutti, è in programma oggi alle 18.30, presso l'Auditorium Celestino V di via Mazzini a Campobasso.

"L'incontro - evidenziano i vescovi del Molise - permetterà di avere un confronto leale e ampio sulle variegate proposte di miglioramento per il futuro del Molise, partendo dalle priorità da essi suggerite per il bene della nostra terra".

I vescovo infine "invitano i cittadini ad assumere il diritto/dovere di andare a votare, per contribuire concretamente alla costruzione del bene di tutti". (ANSA).