Unimol, bando accesso a Corso specializzazione sostegno

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 GIU - L'Università del Molise ha emanato il bando relativo alla selezione, per titoli ed esami, per l'accesso al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivato per l'anno accademico 2022-2023.

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate esclusivamente via web tramite la procedura online presente sul Portale dello studente entro le ore 12 del prossimo 28 giugno. Di seguito il numero dei posti disponibili per ciascun grado di scuola: Infanzia (20), Primaria (80), Secondaria di primo grado (200), Secondaria di secondo grado (200). Altre info sono consultabili nella sezione web dell'Unimol dedicata al Corso di Sostegno. (ANSA).