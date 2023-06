(ANSA) - GUARDIALFIERA, 14 GIU - A Guardialfiera il forum sul turismo di avventura. L'iniziativa dell'Amministrazione comunale del paese, partner del progetto transfrontaliero "Green Waters Adventure", vede come ente capofila il Parco nazionale del Gargano e il partenariato attivo dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo molisana.

L'interreg mira a promuovere un percorso condiviso, partecipativo per favorire la programmazione di nuove strategie di promozione territoriale in grado di integrare l'offerta turistica con elementi orientati al turismo d'avventura e sportivo.

"Green Waters Adventure", cofinanziato dall'Unione Europea, vede convolte le regioni Molise e Puglia ed i paesi Albania e Montenegro. Il progetto nasce per promuovere una tipologia di fruizione turistica coniugabile con le esigenze di sviluppo sostenibile in aree poco antropizzate e per valorizzare le identità geografiche, naturali e creare nuove rotte nelle destinazioni delle zone partner favorendo la destagionalizzazione.

Il forum, in programma il 16 giugno prossimo, a Palazzo Loreto a Guardialfiera, sede del Parco letterario "Jovine", a partire dalle ore 15, è aperto a tutti coloro che intendono contribuire allo sviluppo del turismo sportivo acquatico e d'avventura più in generale. Al seminario sono stati invitati i comuni vicini come Larino, Casacalenda, Acquaviva Colle Croce, Castelmauro, Lupara, Palata, Provvidenti, in provincia di Campobasso.

La giornata sarà introdotta dal sindaco Vincenzo Tozzi e dal presidente dell'Ente parco del Gargano Pasquale Pazienza.

All'evento parteciperanno anche i referenti del Comune di Castel San Vincenzo (Isernia) e del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia. Tra i relatori il Commissario straordinario dell'Aast Remo Di Giandomenico, Maurizio Varriano referente del Parco letterario e Costanzo Cascavilla già sindaco di San Giovanni Rotondo (Foggia). (ANSA).