Sanità: Cirielli, per Sud serve intervento del Governo

(ANSA) - CAMPOMARINO, 13 GIU - "La sanità in Molise vive un momento complesso come tutta la sanità del sud. Abbiamo avuto, a prescindere dal Molise, una classe complessiva che non ha saputo cogliere bene le occasioni di sviluppo del settore sanitario. E' evidente che ci vuole un intervento del Governo, anche di tipo finanziario". Lo ha detto il viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli oggi nel corso della sua visita a Campomarino (Campobasso) a sostegno di Francesco Roberti, candidato alla presidenza della Regione Molise alle elezioni in programma il 25 e il 26 giugno prossimi. "La vecchia distribuzione dei fondi che questo Governo ha cambiato, basata solo sull'età anagrafica, privilegiando le regioni più anziane come quelle del nord, deve finire e questo è un problema reale".

Per Cirielli "il tema vero delle regioni meridionali è quello delle infrastrutture. Il Governo deve intervenire massicciamente per dare maggiori infrastrutture materiali e immateriali, digitali, logistiche e della mobilità". (ANSA).