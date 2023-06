'L'Economia del Molise', a Unimol il rapporto di Bankitalia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 GIU - Domani, mercoledì 14 giugno alle 16, nell'Aula Magna del Dipartimento giuridico dell'Università del Molise in viale Manzoni a Campobasso, verrà presentato il rapporto 'L'Economia del Molise', a cura della Filiale della Banca d'Italia di Campobasso. L'evento, che si aprirà con gli indirizzi di saluto del rettore Luca Brunese e del direttore del Dipartimento giuridico Ruggiero Dipace, per proseguire con l'introduzione ai lavori del direttore della Filiale di Campobasso Banca d'Italia, Fulvia Focker, sarà l'occasione per illustrare lo stato dell'economia regionale tra opportunità di sviluppo e limitazioni strutturali legate anche alle dinamiche demografiche.

A presentare il rapporto sarà Marco Manile del nucleo per la ricerca economica della Filiale di Campobasso della Banca d'Italia; a seguire, moderata da Giovanni Cerchia, direttore del Dipartimento di Economia, è prevista la sessione dedicata alla discussione. Interverranno Cecilia Tomassini, ordinaria di Demografia all'Unimol, Antonio Lucio Valerio, amministratore delegato 'Res Spa'. Le conclusioni saranno affidate a Luigi Cannari, capo del Dipartimento 'Mercati e sistemi di pagamento' della Banca d'Italia. (ANSA).