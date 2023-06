Droga, Squadra Mobile arresta due persone a Venafro

(ANSA) - ISERNIA, 13 GIU - Due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate a Venafro (Isernia) dalla Squadra Mobile della Questura di Isernia per detenzione e spaccio di stupefacenti; sulle tracce di lui, considerato un punto di riferimento del mercato della droga, la Procura pentra era dopo due arresti eseguiti, sempre a Venafro, nell'aprile scorso. A illustrare i dettagli dell'operazione, in conferenza stampa, il procuratore Carlo Fucci che coordinato le indagini cominciate cinque mesi fa. Il 15 aprile scorso, in un blitz della Squadra Mobile in un'abitazione, due persone furono arrestate con contestuale sequestro di circa 400 grammi di cocaina, custodita in un cassaforte. Ulteriori indagini consentirono di scoprire che i due custodivano la droga per conto di altri, ipotesi confermata dall'operazione di ieri.

Dalle perquisizioni personali, dei veicoli e nelle abitazioni nella disponibilità dell'indagato sono stati sequestrati 17 grammi circa di cocaina suddivisi in dosi e 900 grammi circa di hashish. Sequestrati, inoltre, 8.500 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. L'ulteriore sequestro di notevoli quantitativi di stupefacente ha determinato l'arresto in fragranza, per detenzione ai fini di spaccio, sia dell'uomo, comunque già destinatario di custodia cautelare in carcere disposta per i fatti di aprile, sia della compagna, attualmente ai domiciliari.

Il procuratore ha ricordato, poi, che l'indagato "nel 2018 viene già arrestato in flagranza per detenzione di 56 grammi di cocaina e di circa 7 grammi di marijuana, oltre che per resistenza e lesioni nei confronti del personale della Squadra mobile e per detenzione illecita di una pistola. All'esito dei due gradi di giudizio, veniva condannato dalla Corte d'Appello di Campobasso alla pena di due anni e due mesi di reclusione".

Fucci ha infine sottolineato l'attenzione costante al fenomeno dello spaccio a cui "è stato assestato un duro colpo". (ANSA).