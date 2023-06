Acqua alla Puglia, ex consigliere Molise, Regione latitante

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 GIU - "E' assolutamente offensivo come molisano apprendere dell'accordo sull'acqua tra la Regione Puglia e la Basilicata. E' assolutamente indignitoso e complice il silenzio dei nostri amministratori che, sebbene diverse volte sollecitati, tacciono sul continuo gratuito travaso che dalla nostra regione continua ininterrottamente dal 1978.

Congratulazioni alla Basilicata che invece è riuscita a far valere i propri diritti ottenendo un congruo ristoro". Così Salvatore Ciocca, già consigliere regionale del Molise, commenta l'accordo di programma firmato dalle due Regioni con il Governo sulla gestione dell'acqua annunciato nei giorni scorsi dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L'accordo contiene gli "aggiornamenti della componente ambientale della tariffa acqua" e "certifica i volumi che dalla Basilicata sono stati ad oggi erogati in favore della Puglia, sui quali - ha sottolineato il Governatore - sarà applicata la tariffa dovuta, così da determinare con certezza il credito maturato dalla Basilicata, a dimostrazione di un accordo storico e senza precedenti che rende finalmente giustizia alla Basilicata e tutela i diritti dei lucani". "Risulta deprimente dopo mille denunce, appelli, interrogazioni, esposti alla Corte dei Conti - evidenzia Ciocca che da anni ha sollevato la questione della cessione dell'acqua dal Molise alla Puglia e, soprattutto, quella del mancato ristoro in termini economici - apprendere che ci sono due misure e due trattamenti diversi. Poi - aggiunge - subentra la rabbia nel constatare la latitanza della politica regionale molisana che nemmeno in campagna elettorale affronta l'argomento. Intanto l'acqua scende a valle gratis et amore Dei, forse perché in questi giorni ce n'è tanta, ma non sarà sempre così e magari allora se ne renderanno conto". (ANSA).