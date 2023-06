Misteri, in 9mila per concerto Fabri Fibra, ovazione per Raiz

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 GIU - Chiusura con il 'botto' per il festival dei Misteri. Ieri sera novemila persone hanno assistito al concerto di Fabri Fibra nell'area di Selva Piana a Campobasso. Grande festa ed entusiasmo alle stelle per il rapper che dal vivo ha riproposto tutti i suoi successi nella data zero del nuovo tour. Colpo d'occhio impressionante sulla platea e battuto anche il record di presenze segnato lo scorso anno con i Litfiba. In contemporanea successo anche sull'altro palco della serata, quello in piazza della Vittoria, dove un pubblico numerosissimo ha seguito lo spettacolo "Passione". Sul palco si sono alternati una decina di artisti partenopei che hanno proposto classici della canzone napoletana di tutti i tempi.

Ovazione in particolare nel finale con Raiz degli Almamegretta e con Luca Zulu dei 99 Posse che hanno interpretato, insieme agli altri artisti della serata, anche i loro più grandi successi come Curre Curre Guagliò e Nun te scurdà. Nonostante il maltempo che nel weekend a tratti ha fermato la festa (sabato sera Mannarino è stato costretto a interrompere il suo concerto davanti a quasi 4mila spettatori) alla fine tutto è filato liscio, con la città invasa da decine di migliaia di persone soprattutto ieri mattina per la sfilata dei Misteri. (ANSA).