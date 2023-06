Iacp, ecco bando assegnazione in locazione di mini alloggi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 GIU - Lo Iacp di Campobasso ha pubblicato il Bando di concorso finalizzato alla formazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione dei mini alloggi di proprietà dell'Istituto, disponibili o che si renderanno disponibili a Campobasso. Tra i requisiti, la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Sono ammessi i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, nonché i relativi familiari in regola con il soggiorno. Necessaria, inoltre, la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Campobasso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero che manifestino di voler stabilire la residenza nel capoluogo. Il nucleo familiare dovrà essere composto da non più di due persone, mentre il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno fiscale 2022, non dovrà essere superiore a 47.416,16 euro. Il canone di locazione, escluse le spese condominiali per servizi, è 147,73 euro. Le domande dovranno pervenire in busta chiusa alla sede dello Iacp entro le ore 12 del prossimo 10 luglio. (ANSA).