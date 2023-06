Unimol amplia offerta formativa con 6 nuovi corsi di laurea

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 GIU - L'offerta formativa dell'Università del Molise per l'anno accademico 2023-2024 si amplia con sei nuovi corsi di studio: 4 le novità per le lauree triennali, 2 le new entry magistrali. Di seguito l'elenco delle lauree triennali: Ingegneria per la sostenibilità e la sicurezza delle costruzioni; Diritto, nuove tecnologie e sicurezza; Scienze e tecniche psicologiche; Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia. I nuovi corsi di lauree magistrali che verranno attivati sono: Management dello sport e Nutrizione e biosicurezza degli alimenti. L'Ateneo fa sapere che maggiori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo mail: orientamento@unimol.it. (ANSA).