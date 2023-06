Termoli, l'App 'Framesport' installata al porto turistico

(ANSA) - TERMOLI, 10 GIU - L'App "FramesPort" per la gestione degli approdi turistici, realizzata dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e sviluppata dall'azienda "Afa System" nell'ambito del Progetto europeo "Framesport", è stata installata nel porto turistico di Termoli "Marina di San Pietro".

Dopo la presentazione in numerose fiere del Turismo e saloni nautici italiani tra cui "Sottocosta" di Pescara e Venezia il 31 maggio scorso, l'applicazione è ora funzionante nel porticciolo della città adriatica dove lunedì 12 giugno, alle ore 10.30, si terrà un incontro curato da Aast.

L'iniziativa sarà anche l'occasione per tirare le somme del Progetto Europeo Italia-Croazia che giunge alla sua conclusione.

Il programma dei lavori vedrà la partecipazione di diversi relatori legati all'Interreg come il project manager Mauro Calise, il lead partner del programma transnazionale Italia-Croazia Pierpaolo Campostrini su i:"risultati socio-economici e digitali del progetto FramesPort per le piccole marine dell'Adriatico"; Anthony La Salandra e Cristina De Stefani di Risposte Turismo, Francesco Amorosa di Afa System, Angelo Marinucci della marina yachting, Simone Scalabrino dell'Unimol, di Roberto Perocchio Presidente di Assomarinas.

