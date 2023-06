Regionali, energia e paesaggio, i tre candidati a confronto

(ANSA) - TERMOLI, 10 GIU - I tre candidati alla Presidenza della Regione Molise firmano il documento programmatico del Comitato 4 Giugno per la produzione di energia pulita e la tutela del paesaggio. Sono stati proprio i temi del "green" in ambito energetico al centro del primo incontro pubblico tra Francesco Roberti, Roberto Gravina ed Emilio Izzo, a Termoli. Un confronto sereno fra i tre candidati che hanno avuto circa 15 minuti per esporre ciascuno la propria opinione. Per Gravina non si può continuare con i "no a prescindere. Il precedente Governo si è mosso bene - ha dichiarato - Cito i rifiuti, i trasporti, l'efficientamento energetico. Abbiamo avuto interventi sui trasporti a Campobasso con i bus elettrici, cercando di creare un'economia circolare con la produzione di energia elettrica, ottimizzando la raccolta differenziata che va migliorata con il raggiungimento dell'obiettivo dell'80 per cento sui rifiuti. Ne produciamo ancora tanti senza differenziarli".

Roberti parla "della difesa dei terreni feritili e di utilizzare i tetti civili e industriali per il fotovoltaico.

Puntare su agroalimentare e sistemi energetici da rinnovabili.

L'Europa ci chiede l'utilizzo delle comunità energetiche, ma dobbiamo cambiare l'approccio verso le aziende energivore. Come riuscire a trovare il giusto equilibrio: l'off-shore è un buon esempio. Il Molise, comunque, la sua parte l'ha già fatta".

Emilio Izzo, con il movimento "Io non voto i soliti noti", punta sull'importanza della legalità nella tutela del paesaggio ricordando le numerose battaglie condotte: "Dietro il cosiddetto 'green' c'è di tutto. Il malaffare si nasconde dietro ogni angolo. Per scrivere una nuova storia bisogna capire da dove si parte. Ora è il momento di fare chiarezza. Ci vuole una cabina di regia di esperti". Izzo ha poi invitato Roberti a far parte di un'eventuale sua futura Giunta regionale, in caso di vittoria. (ANSA).