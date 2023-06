A Termoli arriva la 'Notte Bianca dei bambini'

(ANSA) - TERMOLI, 10 GIU - A Termoli è tutto pronto per la "notte bianca dei bambini", voluta dall'Amministrazione comunale a conclusione dell'anno scolastico e per dare avvio all'Estate Termolese, il cartellone di eventi che proseguirà fino a fine settembre. L'iniziativa, curata dall'assessorato comunale al Turismo e cultura con le associazioni del territorio, prenderà il via oggi alle 18 con artisti di strada, scuole di danza, cinema, un angolo dedicato alla lettura, musica e giochi.

Previste esibizioni di ballo in Corso Nazionale e alle 21 i laboratori tullet del Centro Aba Giraluna, l'animazione con palloncini e tatuaggi dell'associazione "Sorridere sempre".

In piazza Sant'Antonio i giochi della realtà virtuale, in via Roma il trenino dei bambini, in piazza Mercato i giochi di Mago Tony, al Belvedere dei fotografi laboratori creativi con Ark 21&more aps. In piazza Duomo "ti porto al cinema" con Minions 2 e al Largo Tornola "Leggiamo insieme". (ANSA).