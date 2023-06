Pnrr: fornitura bus elettrici, anche seconda gara va deserta

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 GIU - Anche il secondo tentativo della gara europea a procedura aperta per la fornitura al Comune di Campobasso di 6 autobus elettrici e relative infrastrutture di ricarica è andato a vuoto. Visto l'esito negativo del primo avviso, Palazzo San Giorgio aveva deciso di riaprire i termini della procedura ma alla data di scadenza, il 25 maggio, non sono pervenute offerte da parte degli operatori economici. L'Avviso rientrava nell'ambito di una specifica misura del Pnrr 'Rinnovo flotte bus e treni verdi', 4 milioni di euro le risorse complessive disponibili. L'Amministrazione comunale aveva aderito a questa manifestazione di interesse prevista con il Pnrr con l'intento di utilizzare gli eventuali finanziamenti per iniziare a dotare la città di autobus a emissioni zero. (ANSA).