Maltempo: Coldiretti, danni incalcolabili all'agricoltura

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 GIU - Vigneti distrutti, frutteti ed ortaggi 'affogati' nei campi allagati per i nubifragi, grano abbattuto, foraggi per gli animali irrimediabilmente perduti.

Questo lo scenario che caratterizza gran parte del Molise con danni incalcolabili per l'agricoltura. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti del maltempo che da giorni imperversa su vaste aree della regione.

"Preoccupante - sottolinea il presidente regionale dell'organizzazione, Claudio Papa - la situazione nelle zone alluvionate del Basso Molise dove l'ondata ininterrotta di maltempo ha flagellato tutte le coltivazioni presenti: vigneti, ortaggi, frutteti, cereali e legumi".

Discorso a parte, osserva Coldiretti, merita il comparto vitivinicolo che oltre agli allagamenti ha subito un attacco di Peronospora durissimo favorito dalle particolari condizioni atmosferiche che rischia di compromettere totalmente la prossima vendemmia, con ripercussioni gravissime per i bilanci sia delle singole imprese che delle cantine, private e cooperative.

Inoltre, in vaste aree del territorio regionale, il grano è a terra o è infestato da erbe spontanee che comprometteranno la trebbiatura e con essa le quantità e la qualità del cereale. Non va meglio per gli allevatori che denunciano l'ammuffimento del fieno e, quindi, l'impossibilità di utilizzarlo per l'alimentazione dei capi, dovendo inoltre subire notevoli esborsi finanziari per il suo approvvigionamento. A fronte di tale situazione Coldiretti Molise ha chiesto alla Regione di dare avvio al più presto ai sopralluoghi tecnici per valutare, ai sensi della normativa vigente, l'entità dei danni e procedere alla delimitazione dei territori, al fine di ottenere il riconoscimento da parte del Mapaf dello stato di calamità naturale. (ANSA).