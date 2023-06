'Vinoforum', dieci cene stellate con prodotti 'La Molisana'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 GIU - Il pastificio 'La Molisana' di Campobasso a 'Vinoforum', kermesse del buon vino e buon cibo in programma a Roma, al Parco Tor di Quinto. "Con entusiasmo partecipiamo all'evento romano consapevoli che si tratta di un appuntamento importante - afferma Rossella Ferro, direttore marketing della Molisana - sarà per noi la decima edizione che celebreremo con una novità assoluta: oltre 100 metri quadrati di zona Night Dinner e dieci chef stellati che ogni sera si alterneranno ai fornelli per deliziare e soddisfare i palati dei nostri ospiti, giornalisti, appassionati del buon cibo".

Si partirà venerdì 9 giugno con lo chef Nikita Sergee di Arcade, seguiranno ogni sera fino al 18 giugno Fabio Verrelli D'Amico di Materiaprima, Fabio Ciervo de La Terrazza di Hotel Eden, Francesco Apreda di Idylio, Lorenzo Cuomo di Re Mauri, Valerio Dallamano di Wisteria, Davide Puleio di Pulejo ristorante, Giuseppe Postorino de L'Alchimia, Sandro Serva de La Trota e Pietro Penna di Casamatta.

I dieci giorni romani saranno l'occasione, ancora una volta, per promuovere e valorizzare la cultura eno-gastronomica italiana. Gli chef dell'Associazione professionale cuochi italiani (Apci) prepareranno tutte le sere per gli ospiti allo stand particolari pietanze con i formati di pasta della storica azienda di Campobasso. (ANSA).