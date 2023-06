Salvini su ricorsi lotto Isernia, opera aggiudicata,si parte

(ANSA) - ISERNIA, 08 GIU - "Ho parlato con il sindaco di Isernia, lui riconosce che siamo arrivati a questo punto e quindi si parte, dopo 40 anni è giusto chiuderla". Così il ministro Matteo Salvini, a margine del sopralluogo sul tracciato del 'Lotto 0' a Isernia.

Il Comune di Isernia si era rivolto al Tar e al Consiglio di Stato per ottenere la sospensiva dell'iter per l'apertura del cantiere, richiesta respinta sia dai giudici del tribunale amministrativo che da quelli di Palazzo Spada. Tuttavia il Comune attende che il Tar entri nel merito poiché, nel ricorso, erano state sollevate altre due questioni: i tempi della Via e lo studio di impatto ambientale.

"Io ascolto tutti e tutto - ha proseguito Salvini -, ma i numeri dicono che se tu togli i tir e le auto dal centro dimezzi le emissioni di anidride carbonica e hai un risparmio orario, stimato in più di 400 ore, di 8 mila euro per ogni passaggio. È chiaro che se non hai più i camion che passano in centro città e le auto che stanno in coda, ci guadagni inquinamento in meno, soldi in meno. Il sindaco diceva che in passato magari sarebbe stato opportuno un altro progetto, ora siamo qua abbiamo assegnato l'appalto, l'azienda è pronta a partire quindi si parte". (ANSA).