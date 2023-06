Salvini, Lotto Isernia importante anche per le altre Regioni

(ANSA) - ISERNIA, 08 GIU - "Oggi è una giornata importante non solo per il Molise, ma anche per l'Abruzzo, per la Campania, per il Lazio: si chiude un percorso iniziato 43 anni fa". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a margine del sopralluogo sul tracciato del 'Lotto 0', opera strategica per un collegamento diretto tra Isernia e la SS Isernia-Castel di Sagro.

"Mi sono impegnato a tornare - ha aggiunto Salvini - all'apertura del cantiere da parte dell'azienda che si è aggiudicata i lavori che saranno completati non in tre anni, ma in 24 mesi". (ANSA).