'Lotto 0',sit-in di protesta durante la visita di Salvini

(v. 'Salvini su ricorsi lotto Isernia, opera...' delle 12.17) (ANSA) - ISERNIA, 08 GIU - Sit-in di protesta a Isernia durante il sopralluogo del ministro Salvini al tracciato del 'Lotto 0', organizzato dal 'Comitato No Lotto 0', il Pcl Molise e l'associazione 'Caponnetto' che da anni si battono affinché l'opera non venga realizzata.

"Il ministro non è passato da queste parti, hanno trovato un escamotage per evitare la contestazione che è invece propositiva e sarebbe stato un confronto". Così Tiziano Di Clemente del Pcl Molise che con l'associazione 'Caponnetto' si era rivolto alla Procura di Campobasso denunciando alcuni presunti reati già consumati per l'apertura del cantiere. Denuncia archiviata dalla Procura e ora al vaglio del Gip di Campobasso cui si sono rivolti il Pcl e l'associazione ritenendo immotivata l'archiviazione.

"L'opera - ha detto Di Clemente - non ha alcuna utilità pubblica ed è anche dannosa. Danneggia le sorgenti, saccheggia l'erario, ha già danneggiato il patrimonio arboreo con la devastazione di circa 100mila alberi, manca l'approvazione del progetto definitivo in variante da parte del comune, manca la valutazione cosiddetta alternativa zero e c'è il ricorso del comune che pende al Tar che non si è ancora pronunciato nel merito".

Oggi il ministro Salvini ha annunciato che l'opera è stata appaltato due giorni fa. "Noi- ha sottolineato Di Clemente - continueremo la battaglia. Chiunque capisce che dopo 10 anni arriveremo quasi a 300 milioni per completarla. Sarà una specie di cattedrale nel deserto perché per ora c'è l'appalto di 150 milioni, ovvero la metà di quello che serve, ma servirà ancora di più perché il tempo passa e lieviteranno ancora di più i costi. C'è tutto il tempo ancora per bloccarla e investire diversamente i 300 milioni per risolvere i problemi della sanità e della viabilità in Molise".

Nel pomeriggio ci sarà un incontro tra i manifestanti e il sindaco di Isernia. (ANSA).