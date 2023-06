'Le strade del Corpus Domini', ecco concorso fotografico

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 GIU - 'Le strade del Corpus Domini': è il tema della 21/a edizione del Concorso fotografico organizzato dall'Associazione culturale 'Sei torri - Tommaso Brasiliano' di Campobasso e patrocinato dal Comune.

Il concorso è articolato in due sezioni: Scatto singolo, a cui si può partecipare inviando massimo 4 foto a colori, in bianconero o miste, e Storytelling con una storia fotografica basata sul tema di 3 foto a colori o in bianconero.

L'iscrizione può essere effettuata presso lo stand de 'Il Diavolo dei Misteri' in Corso Vittorio Emanuele 55 a Campobasso sabato 10 giugno, dalle 17 alle 19, e domenica 11 giugno (10-12 e 17-19), oppure prenotandosi tramite e-mail all'indirizzo iscrizioni@acfseitorri.org. Le prenotazioni possono essere effettuate anche o telefonando ai numeri 349.1639761 e 349.3513743. (ANSA).