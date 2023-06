Unimol, saluto Brunese a nuovo direttore scuola allievi Ps

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 GIU - Incontro istituzionale di benvenuto e conoscenza ieri tra il rettore dell'Università del Molise, Luca Brunese, e il Primo dirigente della Polizia di Stato, Giovanni Nunziata, da pochi giorni direttore della Scuola allievi agenti 'Giulio Rivera' di Campobasso.

Condivisione di intenti e comune consapevolezza della necessità di continuare a tener sempre vivo e costante il rapporto di cooperazione e dialogo tra le rispettive istituzioni, in particolar modo in quegli ambiti inerenti alla formazione di alto livello e specializzazione, sono stati i caratteri distintivi emersi dall'incontro, oltre ad un clima di piena cordialità.

A valle dell'incontro, nel sottolineare i proficui rapporti instaurati nel corso degli anni con i vertici della Scuola di formazione che si sono succeduti, Brunese ha inteso esprimere un pensiero augurale e di gratitudine per il lavoro svolto in Molise al servizio delle istituzioni e dei cittadini a Valeria Moffa, già direttore della Scuola allievi, che ha lasciato il servizio attivo nella Polizia. (ANSA).