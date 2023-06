Incidente stradale sulla Fondovalle Trigno, muore trentenne

(ANSA) - LENTELLA, 08 GIU - Un trentenne di Frosolone (Isernia) è morto oggi pomeriggio lungo la statale 650, la cosiddetta Fondovalle Trigno, all'altezza del Comune di Lentella (Chieti), nello scontro fra la sua auto, una Opel Corsa, un pulmino Ducato per trasporto passeggeri e una Jeep Renegade.

Altre tre persone sono rimaste ferite, la più grave è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Pescara, le altre due sono state portate in ambulanza all'ospedale di Vasto (Chieti). Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri. (ANSA).