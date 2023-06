Scuola Schweitzer a Settimana della Cultura italiana in Albania

(ANSA) - TERMOLI, 07 GIU - L'istituto comprensivo "Schweitzer" di Termoli (Campobasso) riscuote consensi alla Settimana della Cultura italiana in Albania, svoltasi dal 30 maggio al 4 giugno, con un progetto di arte contemporanea realizzato dagli studenti della classe II A nell'ambito del laboratorio interculturale che collega le due sponde dell'Adriatico. Si tratta di "Alla ricerca di un altro tempo", ideato e coordinato da Melisa Paci di Art House in collaborazione con il Dipartimento didattico di Qendra Rione e la Fondazione Merz. La mostra, con gli elaborati e le installazioni degli studenti termolesi, è stata molto apprezzata anche dal ministro della Cultura albanese Elva Margariti che l'ha visitata.

Tre le scuole partecipanti all'esposizione a Scutari, oltre al comprensivo "Schweitzer", l'Istituto "Nigra" di Torino e 'Ismail Qemali' di Shkodra. Per sei mesi gli studenti delle realtà italiane si sono confrontati per realizzare opere ispirate all'artista Marisa Merz, unica rappresentante femminile dell'arte povera. A rappresentare la scuola media termolese a Scutari le docenti Carla Di Pardo e Raffaella Mastantuoni che hanno seguito i ragazzi nel corso dell'intero progetto, presentato al Festival "Ekrani I Artit", sostenuto dall'Istituto italiano di cultura a Tirana. Oltre 60 gli eventi tra musica, arte, cinema, documentari. (ANSA).