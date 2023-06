Professioni sanitarie, ecco fabbisogno formativo 2023-2024

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 GIU - Il ministero della Salute ha trasmesso alle Regioni e Province autonome lo schema di accordo sui fabbisogni formativi per l'anno accademico 2023-2024, quello che definisce il numero di professionisti del sistema sanitario indispensabili per soddisfare la domanda futura di salute della popolazione.

Di seguito la ripartizione per il Molise. Laureati magistrali a ciclo unico: Medicina (172), Odontoiatria (18), Veterinaria (5). Area Infermieristica e Ostetrica con formazione di base: 143 infermieri, 11 ostetriche/i, 3 infermieri pediatrici, ai quali si aggiungono 25 con formazione magistrale. Area della Riabilitazione con formazione di base: Podologo (1), Fisioterapista (13), Logopedista (11), Ortottista-assistente di Oftalmologia (4), Terapista neuro-psico-motricità età evolutiva (3), Tecnico della riabilitazione psichiatrica (7), Terapista occupazionale (6), Educatore professionale (1), ai quali si aggiungono 15 con formazione magistrale. L'elenco comprende anche l'area Tecnico-diagnostica e Tecnico-assistenziale (fabbisogno complessivo 91) e quella della Prevenzione (46).

