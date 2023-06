Accordo Aast con Unione cuochi Puglia e Molise

(ANSA) - TERMOLI, 07 GIU - "La cucina racconta il territorio.

I cuochi sono ambasciatori di cultura. Il cibo è cultura e turismo". Così i presidenti dell'Unione italiana cuochi di Puglia Salvatore Turturro e Molise Massimo Talia oggi, a Termoli, in occasione della firma dell'intesa con il commissario straordinario dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo Remo Di Giandomenico per la formazione di ragazzi con chef di alto livello nel comparto della ristorazione.

"Abbiamo il dovere di formare i futuri professionisti di questo settore. Il mercato, oggi, richiede sempre più qualità nei servizi e nei prodotti. Dobbiamo vincere questa sfida con i nostri giovani" proseguono i due chef.

L'accordo, sottoscritto nel locale Svevia di Massimo Talia, ha visto la partecipazione dei responsabili provinciali dell'Unione cuochi Molise: Matteo Miucci per la provincia di Campobasso e Giovanni Colarusso per la provincia di Isernia.

"Il cibo è cultura e turismo - hanno aggiunto Meucci e Colarusso -. In un piatto ci si mette tutta la propria personalità, il cuore." Per il Commissario dell'Aast Di Giandomenico "è un accordo importante perchè i cuochi dell'Unione Puglia e del Molisecon l'Azienda Autonoma, ente regionale, si mettono insieme per portare avanti iniziative in favore dei giovani, di formazione e di possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Ci auguriamo che da questa collaborazione nascano non solo iniziative di preparazione ma anche situazioni che possono migliorare la condizione degli chef all'interno delle attività. Vogliamo portare il nostro contributo". (ANSA).